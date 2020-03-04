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ديني

أمين الفتوى: الضرب بين الزوجين تجاوز شرعي وجريمة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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محمود ضاحي

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الضرب بين الزوجين تجاوز شرعي، وجريمة، موضحا أن الزواج ليس لمعاقبة أحد الزوجين للآخر.


وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج أكبر مدة حياتية يعيشها الزوج أكثر من التي يعيشها مع والده ووالدته.


وأضاف: المشكلات لا تجلب السعادة بين الزوجين لكن يجب استثمار المشكلات بفتح باب صلح بين الزوجين، وأكبر أبواب الشر في البيوت البحث عن من المخطئ.

 

قال الدكتور عمرو الورداني  إن العصبية ليست طبعا  في النفس وإنما تعتبر أحد استجابات النفس الأمارة بالسوء.


وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الإنسان لا يولد عصبيا بطبعه؛ فليس هذا من الفطرة.


وأوضح أنه لا مبرر لعصبية الزوج أو الزوجة تحت أي ظرف حتى ولو كان بسبب مرض السكرى.


ونصح أمين الفتوى بضرورة تماسك الإنسان رجلًا كان أو أنثى عند الغضب، مشيرًا إلى أن استعداد الإنسان لأن يكون عصبيا هو السبب الرئيسي وراء اكتسابه هذا الأمر.


واستشهد أمين الفتوى على هذا بقوله -تعالى-: « فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»، ( سورة الشمس: آية 8).


أمين الفتوى: المشاكل المادية ليست سببا لفشل الزواج

وأفاد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشله والتفكير في الانفصال.


وأبان «الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثيرا من الناس يعانون من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق.


وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي.

 

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