البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء والأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الخطية من شأنها أن تفقد الإنسان إنسانيته، تماما كما حدث في مثال "الابن الضال"، وأنه عندما عاد إلى نفسه؛ اتخذ قرار العودة إلى إبيه والعودة إلى إبيه، وهى لحظة استنارة استطاع فيها أن يقارن بين وضعه الحالي ووضعه في بيت إبيه.





وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "أن التوبة هى حالة من إدراك الإنسان أنه أخطأ في حق الله نفسه قبل أن يخطئ في حق أى شخص آخر، وأن لحظة الاستنارة هى ترك الظلمة والخطية والبعد عن الظلمة".





وأكد بطريرك الكرازة المرقسية، أن "الإنسان الذى يصعد إلى جبل الرب هو من يستطيع أن يأخذ القوة والنور من الله ذاته حتى يتمكن من أن يحيا حياة التوبة".





حضر العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.



