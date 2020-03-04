إتاحة تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين والمديرين والموجهين .. 22 مارس

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه سيتم اتاحة تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالادارات عبر موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين ، اعتبارا من يوم الاحد 22 مارس 2020 وحتى الخميس 21 مايو2020 .





وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين : يتم ميكنة ورقمنة ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي:





المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من خلال الدخول على صفحته على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين ، وبعد الانتهاء من المراجعة والضغط على ايقونة حفظ وتسجيل ، يتحمل كافة الاثار المترتبة على عدم قيامه بذلك، والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار ، حيث يتاح له إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.





ويكون مسئول الحكومة الالكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن : إتاحة دخول مدير المدرسة على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونيا طبقا لمادة تخصصه وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع ، وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والاقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا ، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ، ويتم اعتمادهم من المدير والموجه كل فيما يخصه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة.





ويتم تسجيل آخر تقريري كفاية إلكترونيا للمعلمين المرشحين للترقي في المدرسة ، وكذلك موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الاقل في الوظيفة الحالية ، وتخفض سنة للحاصل على درجة الماجستير ، وسنتين للحاصل على الدكتوراه وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة مع مراعاة احتساب الحالات الاتية ضمن مدة الـ 5 سنوات :





الاجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن، واجازة الوضع بالنسبة للمعلمات ، والبعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين ، والحبس الاحتياطي لمن أخلى سبيله .





ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الالكترونية لكافة مسئولياته ، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة ، قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة ، ويرسل تقريرا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.





وتعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الادارة و عضوية موجه اول المادة من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا ، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم .





ويكون مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات انجاز المعلمين إلكترونيا على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي ، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة .





وتكون لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة ، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس الواقعة نطاق الادارة التعليمية إلى مدير المديرية.



