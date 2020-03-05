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أخبار البلد

السيسي ورئيس كوريا الجنوبية يتوافقان هاتفيا على تطوير العلاقات التجارية

الخميس 05/مارس/2020 - 12:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، والتقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بكوريا الجنوبية، والشراكة القائمة بينهما، مثمنًا سيادته التعاون الاقتصادي المتبادل، والنماذج الناجحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر.

وقد تم التوافق خلال الاتصال علي تطوير العلاقات التجارية المتبادلة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية جاذبة في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك امتدادًا لمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة التي ستتم هذا العام 25 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.
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