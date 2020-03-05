اصطدمت بسلك كهرباء.. شاهد تحطم مروحية تابعة للشرطة الفلبينية

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو من موقع تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل ثمانية أشخاص، بينهم قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم، الخميس، في مدينة سان بيدرو بمقاطعة لاجونا.









ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه من محيط تحطم الطائرة، لفرض قوات الشرطة لكردون أمني حول موقع التحطم، ونجا جميع الركاب على متن الطائرة من حادث التحطم مع وصول رجال الإنقاذ، ولكن هناك إصابات، حسب مسئولين.









وبعد إقلاع المروحية من مجمع للشرطة في مدينة سان بيدرو في مقاطعة لاجونا، حجب غبار كثيف رؤية الطيار، واصطدمت الطائرة بسلك كهرباء، مما تسبب في تحطمها.







