AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 01:58 م
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
قسم السيارات
تفكر شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة فى وقف إنتاج عدد من سياراتها ومحركاتها نهائياً، كما أنها ستسغنى عن بعض التقنيات أيضاً، لأانها تضع كل خططها الحالية تجاه السيارات الكهربائية.

وترغب مرسيدس العريقة فى المنافسة داخل عالم السيارات الكهربائية التى ستكون المستقبل لعالم السيارات، بالإضافة لنيتها خفض التكاليف والنفقات لتهديد كل منافسيها.

وكشفت إدارة مرسيدس أنها الآن تقوم بمراجعة ما تصنعه وتنتجه لتحديد موديلات بعينها ستوقفها، لكى تمهد الطريق أمام طرازات أخرى كهربائية بانبعاثات أقل لحماية البيئة. 

وأعلنت مرسيدس عن إيقاف موديلات G-Class وSL وAMG GT، بسبب تكلفتها الكبيرة فى التصنيع، ورفبتها غى توفير منصاتها لطرازات أخرى أكثر إفادة فى المستقبل، جدير بالذكر أنه من بين اشهر مالكى لموديل G-Class، الفنان عمرو دياب ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبى.


وشملت القائمة عددا من المحركات وهى V12  وV8 ، إلا أن محركات الـV12 سيتم إستبدالها بمحركات رباعية الاسطوانات من أجل تقليل الانبعاثات الضارة أكثر. 

مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور
مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور
مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرسيدس توقف إنتاج موديل X-Class.. تعرف على السبب

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

سعر ومواصفات مرسيدس mercedes b class الجديدة في مصر.. صور

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور

مرسيدس تؤجل الكشف عن E-Class بتحديثات منتصف العمر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

موعد مباراتي الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد والقنوات الناقلة

تعديلات في 3 مراكز.. شوبير يكشف خطة فايلر لإسقاط صن داونز

سد النهضة محور مباحثات وزير الخارجية مع السفراء الأفارقة بالقاهرة اليوم

BMW تغير شعارها لأول مرة منذ لأول مرة منذ 23 عامًا

في ذكرى رحيل زكي رستم.. قصة انتحار حبيبة أشهر عازب في السينما

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من الترجي على عقوبات الكاف.. الشرطة تداهم منزل حارس ريال مدريد السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور فنان واحد.. جنازة والد أحمد عزمي | شاهد

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

100 صورة من افتتاح رئيس الوزراء أعمال تطوير هرم زوسر