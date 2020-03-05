مرسيدس توقف إنتاج سيارة عمرو دياب لهذا السبب .. صور

تفكر شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة فى وقف إنتاج عدد من سياراتها ومحركاتها نهائياً، كما أنها ستسغنى عن بعض التقنيات أيضاً، لأانها تضع كل خططها الحالية تجاه السيارات الكهربائية.





وترغب مرسيدس العريقة فى المنافسة داخل عالم السيارات الكهربائية التى ستكون المستقبل لعالم السيارات، بالإضافة لنيتها خفض التكاليف والنفقات لتهديد كل منافسيها.





وكشفت إدارة مرسيدس أنها الآن تقوم بمراجعة ما تصنعه وتنتجه لتحديد موديلات بعينها ستوقفها، لكى تمهد الطريق أمام طرازات أخرى كهربائية بانبعاثات أقل لحماية البيئة.





وأعلنت مرسيدس عن إيقاف موديلات G-Class وSL وAMG GT، بسبب تكلفتها الكبيرة فى التصنيع، ورفبتها غى توفير منصاتها لطرازات أخرى أكثر إفادة فى المستقبل، جدير بالذكر أنه من بين اشهر مالكى لموديل G-Class، الفنان عمرو دياب ، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبى.









وشملت القائمة عددا من المحركات وهى V12 وV8 ، إلا أن محركات الـV12 سيتم إستبدالها بمحركات رباعية الاسطوانات من أجل تقليل الانبعاثات الضارة أكثر.



