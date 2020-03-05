رابط التسجيل فى منتدى البحث العلمي بكلية الألسن جامعة عين شمس

دشن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، موقع إلكتروني لتسجيل الحضور في فعاليات منتدى البحث العلمي الدولي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية"، بمشاركة ثلاثة دول هم: فرنسا وإيطاليا والجزائر، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك خلال الفترة من ١٦- ١٨ من مارس الجاري، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأوضح أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/32Q5e7J ، وشدد على أن التسجيل الإلكتروني للمشاركة في فعاليات المنتدى شرط للحصول على إفادة بالحضور والمشاركة، علمًا بأن باب التسجيل إلكترونيًا مستمر وحتي يوم ١٦ من مارس الجاري.
أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.
وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.
وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية، مشددا على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.