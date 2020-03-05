تفاصيل زيارة وزير الرى للقناطر الخيرية..عبد العاطى والهجان يفتتحان معرض زهور الربيع ويتفقدان أعمال تطوير وتأهيل حدائق الرى ومتحف علوم المياه.. شاهد

وزير الرى ومحافظ القليوبية يشهدان حفل تخرج دبلومة هيدروليكية الأنهار بمعهد بحوث مياه القناطر

عبدالعاطى :

الوزارة مستمرة في أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بالجهود الذاتية

إقامة معرضين للربيع والخريف سنويا

القيادة السياسية حريصة على دعم دول القارة الافريقية

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بافتتاح معرض زهور الربيع بالإدارة العامه لري قناطر الدلتا وذلك بالمشتل الانتاجي للصوبة.





وقال الوزير انه يتم إقامة معرضين للربيع والخريف سنويا وذلك لاستمتاع الأهالي بجمال الزهور والحدائق ويظل المعرض مفتوح للجمهور لمدة خمسة عشر يوما بأسعار رمزية بالإضافة الى جانب وجود منفذ لبيع جميع النباتات والبذور طوال العام بأسعار رمزية.





واضاف ان معرض زهور الربيع خاص بنبات السنانير الذي يتميز بألوانه المتعددة الي جانب العديد من النباتات مثل نبات البريميونا والبيجونيا الي جانب العديد من الحوليات الشتوية ونباتات الظل والصبارات ونباتات التنسيق الخارجي مثل الدادونيا والأشجار الكاسيا والفيكس بانواعه وإنتاج جميع النباتات اللازمة لتنسيق وتطوير الحدائق بمنطقة القناطر ويتم هذا الإنتاج علي مساحة ٧ افدنة.





واصطحب عبد العاطى الهجان لزيارة حدائق الرى بالقناطر ومتحف علوم المياه وتفقدا أعمال التطوير والتأهيل بحدائق عفله والمناشى وحديقة النيل واثنى اللواء الهجان على أعمال التطوير والمجهودات المبذولة وافاد الدكتور عبد العاطى ان تلك الاعمال يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بالوزارة وان تلك الحدائق ستصبح متنفس للمواطنين للاستمتاع بالنيل.





وشهد وزير الموارد المائية ومحافظ القليوبية حفل اختتام فاعليات الدورة التدريبية الرابعة والعشرون في مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" والتى تم تنظيمها واستضافتها بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا – المركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 الى 5 مارس 2020 حيث شارك فيها (20) مهندسا متدربًا يمثلون ٨ دول من حوض نهر النيل وهى ( السودان وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية ومصر ) وقد تشرف حفل الختام بحضور قيادات وأساتذة المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد التابعة له وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول حوض نهر النيل بالقاهرة.





وتهدف هذه الدورة إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية.





أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أن القيادة السياسية المصرية لا تألو جهدا في تقديم كافة أنواع المساعدة والخبرات للأشقاء الأفارقة والعرب وكافة دول العالم التي تطلب المشورة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة المياه لمواجهة أزمات سوء إدارة الموارد المائية في بعض الدول وخاصة دول حوض النيل، مؤكدأ أن مصر تسخير خبراتها في إدارة المياه لمساعدة الأشقاء الأفارقة مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية تقوم منذ سنوات بتنظيم دورات لدول حوض النيل والدول العربية وبعض دول جنوب شرق أسيا في مجال إدارة المياه.





جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش تخريج دفعة جديدة من حملة دبلوم هيدروليكية الأنهار بمعهد بحوث المياه التابع لوزارة الري والموارد المائية بالقناطر، بحضور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بعض سفراء دول حوض النيل وضمت هذه الدفعة 20 باحثا من كوادر دول حوض النيل يمثلون مصر والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وكنيا والكونغو ورواندا.





وأضاف الوزير أن الدبلومة تهدف في المقام الأول تدريب المشاركين فيها علي إدارة المياه حيث تعاني الدول المشاركة من مشكلة في سوء استغلال وإدارة المياه رغم وفرة الموارد المائية لديها، مما ينعكس علي عدم القدرة في توفير الغذاء ومياه الشرب بهذه الدول.





وأوضح الوزير أن الدبلومة تقوم علي تدريب المشاركين علي تنمية موارد المياه، وكيفية إعادة استغلالها أكثر من مرة، من خلال تدريب مكثف يتم علي مدار 3 شهور، يشمل أنشطة نظرية وعملية وزيارات لمشروعات الموارد المائية بمصر والتعرف على الأساليب الحديثة في الري والمعامل، مشيرا إلى أن هذه الدبلومة يتم تمويلها من وزارة الخارجية المصرية. وأشار الوزير إلى أن الخبرة المصرية في هذا المجال دفعت دول عديدة عربية وأجنبيه وأفريقية ومن جنوب شرق أسيا على طلب الحصول علي هذه المنح والدبلومات والاستفادة من الخبرة المصرية المقدمة لإدارة المياه.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بالجهود الذاتية، مشددا على رفع مستوى الخدمة بحدائقها لزيادة إيرادات الدولة واستغلال المساحة الفضاء بحديقة النيل، مشيرا إلى أن مدينة القناطر الخيرية تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق الخضراء على مساحة 180 فدان حول نهر النيل. وأوضح الوزير أن زهور هذه الحدائق تأتي بشاير لفصل الربيع، وأسعارها تنافس أسعاررالورود بالخارج كما يمكن للمواطنين قضاء يوم ممتع بين هذه الورود، مشيرا إلى وجود تنسيق بين وزارة الري ومحافظة القليوبية لنجاح عمل مشاتل هذه الحدائق.





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