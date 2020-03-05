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منوعات

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

الخميس 05/مارس/2020 - 08:01 م
مزحة طفلة مشاغبة
مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها
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هدير علاء
تسببت طفلة أسترالية مشاغبة تبلغ من العمر 5 أعوام في إلقاء القبض على والدتها دون قصد، وذلك بعد أن اتصلت بالشرطة على سبيل المزاح، الأمر الذي أدى إلى توجه ضباط شرطة إلى منزل عائلتها خوفًا من أن يكون أي من المتواجدين بالمنزل في مأزق، ليكتشفوا بعد ذلك النشاط غير القانوني الذي تورطت به والدة الطفلة.

سلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، اتصلت برقم الطوارئ في وقت متأخر من الليل، حيث "بدت وكأنها في محنة" قبل أن تنهي المكالمة.

وقرر موظف خدمات الطوارئ الذي تلقى المكالمة آنذاك إرسال ضباط شرطة إلى عنوانها للتأكد من سلامة سكان المنزل، خوفًا من أن يكون هناك شخص ما في حاجة إلى المساعدة لكنه لم يتمكن من التحدث.

وبالفعل وصل الضباط إلى المنزل، الذي يوجد بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، لكنهم لم يتلقوا أي استجابة عندما طرقوا باب المنزل.

وأشار التقرير إلى أن الضباط انتبهوا بعد ذلك إلى وجود ضوء صادر من جراج المنزل، وعندما توجهوا لتبين إذا ما كان أي شخص متواجدًا هناك، اكتشفوا وجود "نبات الحشيش المخدر".

وتأكد الضباط في أعقاب ذلك من أن المكالمة الهاتفية كانت مجرد "مزحة"، لكن نتيجتها كانت غير متوقعة بدون شك.

وتواجه والدة الطفلة، البالغة من العمر 30 عامًا، اتهامًا بزراعة نبات محظور، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 22 أبريل المقبل.
مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها
مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها
مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها
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مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

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