جامعة حلوان تنظم مسابقة في القرآن الكريم

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية ب جامعة حلوان مسابقة القرآن الكريم والقرآن كامل، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.













تأتي المسابقه في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي الديني لديهم، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينيه والإجتماعية والروحانية.





فاز في مسابقه القرآن الكريم كامل، المركز الأول الطالب محمد عادل أحمد بالفرقة الثالثة كلية الطب، المركز الثاني الطالب محمود محمد أحمد الفرقة الثالثة كلية الطب، المركز الثالث الطالب مصطفى أحمد سلامة الفرقة الأولى تجارة.





وفاز في مسابقة نصف القرآن، المركز الأول الطالبه شيماء جمعة فضل الفرقة الرابعة كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة أسماء علي محمود الفرقة الأولى تمريض، المركز الثالث الطالبة أميرة عبد الفتاح عبد الرازق الفرقة الثانية كلية الهندسة بحلوان.



