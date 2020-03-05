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ثقافة

بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور

الخميس 05/مارس/2020 - 11:58 م
بلاك تيما تبدع بحفلها
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
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جمالات الدمنهورى
قدمت فرقة "بلاك تيما"، حفلا فنيا رائعا نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، على مسرح دار أوبرا دمنهور، مساء الخميس، حيث شهد الحفل حضورا من جمهور الشباب، الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المهندس مؤنس العطوى مدير أوبرا دمنهور. 

تضمن الحفل مجموعة من الأغاني الزمن الجميلة بأسلوب فني مميز وأداء إبداعى راق، حيث قدم الفريق مجموعة من أعماله الخاصة، إلى جانب عدد من الأعمال بالإيقاعات النوبية، هي: "بحار، كل مرة، علموني، يا بيبان يا عالية، مرسال، انسان، وينك، ايه يعني، شط النيل، أخبار اكرام، خليك مستني، برنس الليالي، افلت زمام، زحمه، عندي سر، چوبا".

وأوضح المهندس مؤنس العطوى مدير أوبرا دمنهور فريق "بلاك تيما " تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، يتكون من ثلاثة شباب هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلي 8 من العازفين.

وأشار إلى أن فريق"بلاك تيما" شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، وطرح ثلاثة ألبومات هى "بحار"،  "غاوي بني آدمين"، " لون الكاكاو".

لافتًا إلى حصول الفريق على عدة جوائز منها جائزة "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر، بالإضافة إلى ترشيحه للعديد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
بلاك تيما تبدع بحفلها الأول على مسرح دار أوبرا دمنهور
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