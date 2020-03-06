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رياضة

أوناجم يعلن كواليس إصابته وغيابه عن مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:46 ص
أوناجم
أوناجم
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محمد رشاد
أكد محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غيابه عن الأبيض خلال مباراة الترجي اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه الترجي مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد رادس، في لقاء الإياب من دور الـ8 بالبطولة القارية.

وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "بعد مباراة الترجي الأولى في القاهرة، خلال أول تدريب تعرضت للإصابة".

وأضاف: "المدير الفني تحدث معي وفضل إراحتي لكي لا تطول فترة إصابتي، وأتمنى التواجد في المباراة المقبلة".

وتابع: "فريق الترجي كبير ومميز، والمباراة صعبة، وأتمنى أن نكون في مستوانا المعهود، ونتيجة لقاء الذهاب ستعطي لنا بعض الراحة، ونريد التأهل من تونس وإسعاد الجماهير".

واختتم حديثه قائلا: "شرف كبير أن أتواجد في الزمالك، ونرغب في حصد المزيد من الألقاب".
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