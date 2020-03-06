ماذا يحدث عند تناول البامية مرة في الأسبوع

تعد البامية هي إحدى الأطعمة المفيدة والتي يعشقها الكثير ويمكن طبخها بعدة طرق ولذلك قدم المعالج بالاعشاب والطب البديل محسن النادي فوائد تناول البامية مرة في الاسبوع :

• تحتوي على حمض الفوليك

• تحتوي على الكثير من الألياف

• مصدر غنى لفيتامين A

• مصدر غنى لفيتامين C

• لديها وفرة من المواد المضادة للأكسدة

• تحتوي على فيتامين K

• أمراض القلب

تساعد الألياف القابلة للذوبان في البامية على خفض نسبة الكولسترول في الدم، و تقليل خطر الإصابة بمرض القلب, كما تحتوي البامية على البكتين الذي يساعد في خفض ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم عن طريق تغيير إنتاج الصفراء في الأمعاء.

• تخفيف الوزن

تعتبر البامية من أفضل الخضراوات التي ينصح بتناولها عند اتباع برامج حمية لتخفيف الوزن، وذلك لعدم احتوائها على أي سعرات حرارية، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية المساعدة في الحفاظ على الوزن.

• سرطان القولون

يعمل تناول البامية على تحسين صحة القولون عن طريق السماح له بالعمل بمعدل كفاءة عالي، بحيث يعمل على تنظيف الأمعاء، ويحد من خطر الإصابة بالسرطان.