جامعة حلوان تستأنف نموذج محاكاة مجلس الوزراء في موسمه الثاني

استأنفت جامعة حلوان نموذج محاكاة مجلس الوزراء في موسمه الثاني على التوالي، وذلك في إطار تنمية الثقافة العامة وصقل وتنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى طلاب جامعة حلوان.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم من خلال هذا النموذج تدريب الطلاب الجامعيين على كيفية إدارة الحقيبة الوزارية وإعداد الخطط وإدارة الأزمات وحل المشكلات.





ويهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات وكوادر ذات وعي وإدراك وتدريب متميز من شأنه أن يؤسس الطالب ويجعله قادرا على القيادة ومواجهة المستقبل، ويتيح النموذج للطلاب الجامعيين دراسة الوضع القائم فى مصر فى مختلف المجالات ومحاكاة عمل الوزارات ومناقشة القوانين وميزانية الدولة ورؤية مصر 2030 إلى جانب وضع خطط مستقبلية يمكن تحقيقها من خلال الوزارات المختارة.





وبذلك يساهم البرنامج فى تقليل الفجوة ما بين الحياة الجامعية وسوق العمل ويعمل على تكوين شخصية فريدة ومميزة لشباب قائد وواعيا بأهمية العلم ومواكبة احتياجات بلاده وهو مصقل بالمهارات اللازمة للتطوير وجاهز للحياة العملية.





ويأتي ذلك بمشاركة الطلاب كمحاكين للوزارات المختلفة (وزارة التخطيط – وزارة المالية – وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية – وزارة الصحة والسكان – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الشباب والرياضة – وزارة الآثار والسياحة – وزارة الصناعة و التجارة – وزارة البيئة – وزارة التعليم وذلك بضم وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي).



