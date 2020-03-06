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اقتصاد

هل تنتقل الهيئات الخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020.. الحكومة ترد

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:47 ص
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل  الهيئات الخدمية الحكومية كافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئًا على المواطنين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشددًا على أن هناك جهودًا مبذولة من الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفًا عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
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