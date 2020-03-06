بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

حالة من الذعر تنتاب الجميع منذ إعلان اكتشاف 12 مصابا مصريا حاملًا لفيروس كورونا الجديد كانوا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، ولم تكن تظهر عليهم أي أعراض لـ فيروس كورونا ، كما أعلنت الصحة منذ أيام إصابة مصريين اثنين أيضًا بالفيروس.

العديد من الأسئلة تدور في أذهان الجميع بخصوص فيروس كورونا الجديد، خاصة مع تفشيه في كثير من دول العالم وتزايد حالات الإصابة والوفيات يومًا بعد يوم، كما اتخذت العديد من الدول والحكومات قرارات عاجلة كتعطيل الدراسة والجامعات ومنع السفر، لحين السيطرة على فيروس كورونا.

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وفي ظل الأوضاع الجديدة وآخر المستجدات بشأن فيروس كورونا ، إليك أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع بشأن فيروس كورونا.





1- كيف ينتقل فيروس كورونا؟

ينتقل كورونا في الأساس عن طريق العدوى ورذاذ الفم والأنف، ولمس الأسطح التي تحمل الفيروس.

2-من الفئات المهددة بخطر فيروس كورونا؟

المصابون الأكبر سنًا على الأرجح هم المعرضون لفيروس كورونا، كذلك المدخنون الذين لديهم رئتان ملوثتان، وبالتالي لا يستطيعون تحمل الفيروس، ومرضى ضغط الدم المرتفع، كذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طويلة الأجل في الرئة مثل تلك الناجمة عن التدخين مدى الحياة، ومرضى السكري، وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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3-ما أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا؟

غسل الأيدي مرات عديدة على مدار اليوم، وتجنب الاقتراب من الأخرين عند الحديث معهم وخاصة المصابون بالبرد أو حتى بفيروس كورونا، وتجنب الاختلاط في الحشود الكبيرة.

4-هل ارتداء الكمامة يحمي من فيروس كورونا؟

مؤخرًا أكد العديد من الأطباء أن الكمامة وحدها غير كافية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه يمكن أن ينتقل الفيروس عبرها مثل أي وسيلة، لذا يفضل أن يرتديها المصابون بالفيروس، ويرتديها الأشخاص الأصحاء في الحشود الكبيرة.

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5-ما أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا؟

الحفاظ على مسافة ستة أقدام عن الآخرين أي ما يساوي تقريبًا 2 متر، مع تغطية الأنف والفم عند السعال أو الكحة، وعدم لمس مقابض الأبواب، وغسل الأيدي بعد استخدام المرحاض، وارتداء القفازات في الأماكن العامة والمواصلات.

6-هل فيروس كورونا يسبب الوفاة حتميًا؟

فيروس كورونا يهاجم الجهاز المناعي، ويمكن السيطرة عليه بالنسبة للأشخاص الأصحاء والذين يتمتعون بمناعة قوية تستطيع التصدي لـ فيروس كورونا ، أما الأشخاص المهددون بمضاعفات خطير فيروس كورونا هم المدخنون، كبار السن، مرضى الضغط والسكر والقلب.





7-هل يوجد علاج لفيروس كورونا؟

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي لفيروس كورونا، ويبحث العلماء على مستوى العالم عن طرق سريعة للقضاء على فيروس كورونا، وكان منها استخدام أدوية الإيدز والملاريا، ولاقت هذه التجارب نجاحًا في علاج بعض المصابين.

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8-ما هي أعراض فيروس كورونا؟

سيلان الأنف

السعال مصحوب ببلغم

التهاب الحلق

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ)

العطس

ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

ضيق في التنفس

9-ما الفرق بين فيروس كورونا والبرد؟

فيروس كورونا يسبب صداعا مستمرا ومؤلما مع الشعور بألم في كامل الجسم وقشعريرة قوية بالجسم، وهي أعراض لا تحدث كثيرًا في نزلة البرد.

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10-هل غسل الأيدي كفيل بالوقاية من فيروس كورونا؟

غسل الأيدي أفضل طريقة وقائية لفيروس كورونا الذي ينتقل بالعدوى، فكلما حرصت على غسل يديك وخاصة مع لمس الأنف والفم والعين، كلما تجنبت الإصابة بالفيروس.

11-هل الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا؟

الأطفال معرضون لهذا الفيروس خاصة وأن كثيرا منهم يعانون من ضعف المناعة وبالتالي مهددون بالإصابة بأي فيروس أو ميكروب، لذا يجب على كل أم توعية طفلها بالنظافة الشخصية كي يحمي نفسه من الفيروس.