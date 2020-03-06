AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:19 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
محمد نبيل
خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمقام فى معبد الأقصر مساء اليوم.

ويعرض لـ رانيا يوسف فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات عقب حفل الافتتاح. 

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقصر للسينما الأفريقية: 15 فيلما عرض أول في الدورة التاسعة ومسابقة جديدة للدياسبورا

قبل انطلاقه .. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

10 معلومات لا تعرفها عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان السينما الإفريقية.. مصطفى شعبان وزينة ودرة وإلهام شاهين في الأقصر

مهرجان السينما الأفريقية.. تعرف على أبرز العروض والفعاليات وموعد الانطلاق

يوم للستات يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

بسبب شقيقها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها.. شاهد

قاهرة العثمانيين فوق الوفد التركي.. ما رسالة بوتين لأردوغان؟

رسميا.. دولة وحيدة تتقدم لاستضافة نهائي الكونفدرالية

لازم نموت مع بعض .. القصة الكاملة لـ أنتحار طالبات الشرقية بسبب الهزار وسر الرسالة الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور