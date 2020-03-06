رانيا يوسف تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الأقصر.. شاهد

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والمقام فى معبد الأقصر مساء اليوم.

ويعرض لـ رانيا يوسف فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات عقب حفل الافتتاح.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.





المهرجان يكرم في دورته نجوما عالمية وأفريقية منهم النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة. مشيرا الى ان الدورة هذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي .