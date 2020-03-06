شاهد كيف تم التعامل مع طائرة ركاب قادمة من الصين للوقاية من كورونا

كشف الدكتور أيمن أمام مدير عام إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة، كواليس التعامل مع إحدى الطائرات القادمة من الصين.





وأوضح إمام خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أنه فور وصول الطائرة الصينية إلى المطار صعد على متنها فريق الحجر الصحي، وبدأ الفريق مناظرة درجات الحرارة لـ جميع الركاب بما فيهم طاقم الطائرة .





وأضاف قام فريق الحجر الصحي بفحص جميع الركاب، والتأكد من استلام الجميع بطاقة الصحة العامة،ومن ثم بدأ الركاب في النزول، وتغيير كافة مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات وتسليمهم مستلزمات جديدة.

وأشار إلى أنه بعد نزول الركاب تم تطهير الطائرة والمعدات والمتعلقات الشخصية.





وكان قد أعلنت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.