الترجي ينهي الشوط الأول بهدف في شباك الزمالك

انهى فريق الترجي التونسي الشوط الاول الذي يجمعه بنادي الزمالك متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهم باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.





قبيل انطلاق المباراة رفعت جماهير نادي الترجي التونسي لافتات لتحفيز لاعبيها حيث قالت الجماهير للاعبين :" فقط الرجال العظام من يصنعون التاريخ.. كونو منهم".





كما قالت الجماهير للاعبين :" الثأنر والانتقام من شيم الرجال.. والظلم والخيانة من شيم الانذال".





بدأت المباراة بتهديد من نادي الزمالك في الدقيقة 2 وذلك بتسديدة من جانب اشرف بن شرقي الا ان الحارس معز بن شريفيه نجخ في التصدي لها.





وكاد فريق الترجي ان يشكل اول خطورة له بعدها، وذلك بتمريرة خلف محمد عبدالشافي، الا انها احتسبت تسلل على مهاجم الترجي.





واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد لمسة يد على محمود علاء، وسددها بلال بن ساحه.





وعقب ركلة الجزاء نشبت مشادة بين بلال بن ساحة و طارق حامد بسبب منع الاخير مهاجم الترجي من الحصول على الكرة وهو ما جعل الحكم يمنح الثنائي البطاقة الصفراء.





واحتفلت جماهير الترجي بقوة بعد المباراة مستخدمه الشماريخ وهو ما جعل يوجد ضباب يغطي ارجاء الملعب.





وحاول فريق الزمالك السيطرة والاحتفاظ بالكرة عقب الهدف لمدة 5 دقائق وذلك لامتصاص حماس لاعبي الترجي، حتى الدقيقة 10.





وكاد الترجي يشكل خطر جديد بالدقيقة 10 بعد هجمة مرتدة من جانب الترجي، الا ان احمد السيد زيزو تمكن من اخراج الكرة رمية جانبيه.





وسيطر فريق الترجي على فعاليات المباراة وحاول ان يضغط في احد الهجمات عن طريق حمدي الهوني، وذلك لتسجيل الهدف الثاني، الا ان حازم امام تمكن من السيطرة عليها.





وارتكب محمود علاء خطأ جديد في اعادة الكرة الي محمد ابوجبل، الا ان الاخير تمكن من الحصول عليها بالدقيقة 17.





واضطر حكم المباراة الي ايقاف المباراة وذلك بسبب سقوط مصطفى محمد على ارض الملعب مصابًا مطالب بدخول الجهاز الطبي للفريق الابيض لاسعافه بالدقيقة 19.





وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم خطأ على مصطفى محمد بعد دخول قوي من على احد مدافعي فريق الترجي التونسي.





وكاد محمد ابوجبل ان يكلف فريقه هدف جديد وذلك بعدما ارتبك في الامساك بالكرة داخل منطقة الجزاء.





وكانت اول خطورة للزمالك بعرضية من جانب محمد عبدالشافي بالدقيقة 25 الا انها لم تجد اي رأسية من مهاجمي الزمالك.





وبالدقيقة 32 طالب ايهاب المباركي الحصول على ركلة جزاء ثانية بعد تدخل من جانب اشرف بن شرقي.





وبالدقيقة 35 احتسب الحكم ركلة حرة الي الزمالك، الا ان الدفاع تمكن من السيطرة عليها.





وسادت حالة من الهدوء على المباراة وذلك وسط استحواذ متبادل بين الفريقان ولكن دون تشكيل خطورة علىمرمى اي منهما.





واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع سيطر فيهم فريق الترجي التونسي على الكرة، دون اي خطورة على مرمى الزمالك.





ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط





مصطفي محمد فى خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.





بينما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى :معز بن شريفية

خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - بلال بن ساحة

خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.



