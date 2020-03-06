مباراة مملة.. 75 دقيقة.. الترجي يبحث عن الهدف الثاني أمام الزمالك

واصل فريق الترجي التونسي تقدمه على منافسه الزمالك بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد رادس في اطار اياب دور الـ8 من دوري ابطال افريقيا.





وبدأ الترجي التونسي الشوط الثاني بضغط قوي ومراوغة داخل منطقة الجزاء من حمدي الهوني، الا ان محمود علاء تمكن من تشتيت الكرة خارج منقطة الجزاء.





وكاد الترجي قريب من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 وذلك بعد تمريرة بينيه من اوتارا وعرضية من حمدي الهوني، الا ان الحارس محمد ابوجبل تمكن من اخراج الكرة بعيد عن منطقة جزاء الزمالك.





واحتسب الحكم ركلة حرة على الزمالك بعد تدخل من جانب فرجاني ساسي على احد لاعبي الترجي التونسي، الا انها لم تشكل اي خطورة على مرمى حارس الزمالك محمد ابوجبل.





وكاد فريق الترجي قريب من هدف التعادل بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، الا ان الحكم احتسبها تسلل على الترجي التونسي.





وفي الدقيقة 62 كانت اول تسديدة من نادي الزمالك في الشوط الثاني وذلك من جانب اشرف بن شرقي، تصدى لها معز بن شريفية.





وكاد نادي الزمالك ان يتسقبل الهدف الثاني بعد مرواغة من جانب حمدي الهوني وتسديدة قوية، الا ان الحارس محمد ابوجبل نجح في التصدي لها ببراعة بالدقيقة 69.





وفي الدقيقة 73 تلقى محمود علاء بطاقة صفراء وذلك بعدما ارتكب خطأ خطير ضد حمدي الهوني، الا انها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك.



