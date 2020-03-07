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أخبار العالم

مركز المصالحة الروسي: 6 عمليات قصف من قبل المسلحين في إدلب منذ فرض وقف إطلاق النار

السبت 07/مارس/2020 - 02:20 ص
قصف جوى
قصف جوى
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أ ش أ

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليج جورافليوف أن المسلحين المتمركزين في منطقة إدلب نفذوا 6 عمليات قصف منذ فرض نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.


وأوضح رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن عمليات القصف استهدفت عددا من البلدات ومواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب واللاذقية.


ودعا جورافليوف قادة الفصائل المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات وتبني طريق التسوية السلمية.


وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، اتفقا، خلال محادثات أجرياها في موسكو على اتخاذ خطوات عدة هادفة إلى تسوية الوضع في إدلب وريفها، حيث تعد المعقل الأخير للمعارضة السورية المسلحة والجماعات المصنفة إرهابية في البلاد.


ويتضمن الاتفاق الروسي التركي وقف إطلاق النار بطول خطوط التماس بين القوات التركية والسورية، اعتبارا من 6 مارس، وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على طريق M4 الدولي، مع فتح ممر آمن بطوله.


كما أكدت موسكو وأنقرة التمسك بسيادة سوريا ومواصلة البلدين في محاربة الإرهاب.


وجاء الاتفاق بعد سلسلة من المواجهات الدامية بين القوات التركية والسورية في المنطقة.

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