تريند الفن.. الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

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كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن جثة القتيل قد تحللت وتعفنت بشكل كبير، لسوء حفظها في الثلاجة بالعاصمة اللبنانية بيروت، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عنها.







