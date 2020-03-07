تريند الفن.. الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ومن أبرزها:
كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن جثة القتيل قد تحللت وتعفنت بشكل كبير، لسوء حفظها في الثلاجة بالعاصمة اللبنانية بيروت، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عنها.
نشر الفنان محمد أنور، نجم فريق مسرح مصر، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يغني إحدى أغاني المهرجانات، خلال حفل افتتاح المطعم الخاص بالفنانة روجينا، بحضور الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.
خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمقام فى معبد الأقصر مساء اليوم.
هنأ الفنان نبيل الحلفاوى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد تأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مجموع المباراتين.