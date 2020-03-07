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حوادث

حكم عاجل من جنايات القاهرة ضد جزار ضرب زوجته مريضة السكر حتى الموت

السبت 07/مارس/2020 - 01:22 م
ينهي حياة زوجته
ينهي حياة زوجته
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رامى المهدى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، بالسجن لمدة 7 سنوات لجزار ضرب زوجته واحتجزها، ما أد إلى وفاته، في مدينة السلام.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة، أنه المتهم ضرب زوجته آية محمد، بأن احتجزها محل سكنهما وقام على أثر وجود خلافات زوجية بينهما بالتعدي عليها ضربا، بأن وجه لها عدة ضربات بمناطق متفرقة من جسدها بيده وقدمه وعصا خشبية ولم يقصد قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، وأحرز بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية أداة من الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية".

وشهد والد المجني عليها محمد سيد بأن ابنته المتوفاة أبلغته بقيام المتهم باحتجازها محل سكنه، وتعديه عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات بمناطق متفرقة من جسدها، مستخدما سلاحا أبيض وعصا خشبية قاصدا من ذلك إصابتها.

وأضاف أن ابنته كانت تعاني من مرض السكر، وعقب إصابتها مكثت بمحل سكنه إلا أنها توفيت.

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