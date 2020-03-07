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رياضة

الأهلي يضرب صن داونز بالهدف الأول..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 03:26 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
أحرز الأهلي هدف التقدم في شباك صن داونز، من عمر الشوط الأول  على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 21 عن طريق لاعب صن داونز بالخطأ بعد عرضية رائعة من علي معلول .

وبدأ الأهلي بالضغط على دفاع صن داونز عن طريق الثلاثي أليو بادجي ، وجونيور آجاي ، وجيرالدو لإرباك دفاع الفريق جنوب افريقي والعب الكرة الطويلة .

وباغت زواني مرمي محمد الشناوي بتسديدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الأهلي إلى خارج الملعب فى الدقيقة "2" .

تألق الشناوي فى الدقيقة  "4" من ضربة ثابتة لـ صنداونز تنفذ سريعة وانفراد من ريكاردو لكن الشناوي يتصدى لتسديدة ببراعة لينقذ مرماه من تلقي هدف أول.

وفي الدقيقة "14" نفذ علي معلول عرضية متقنة من الناحية اليسرى ولكن لم ينجح جيرالدو في متابعتها لتخرج الى خارج الملعب .

وسدد أليو بادجي كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز فى الدقيقة "15".

وجاءت عرضية رائعة من جيرالدو تمر من امام مرمى صن داونز لكنها لم تجد متابعة هجومية من أجايي لتمر الى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف للاهلى فى الدقيقة "16" .

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه بطل جنوب أفريقيا السبت الماضي بهدفين نظيفين في استاد القاهرة ، عن طريق علي معلول "هدفين".

التقى الفريقان 6 مرات فاز الأهلي في 3 وتعادلا في مباراتين وحقق صن داونز الفوز الكبير بخماسية نظيفة .

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