محمد مرسي: الإعلام المصري يعتمد على المصادر الأساسية بفيروس كورونا..فيديو

قال دكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، أن التعامل مع أزمة كورونا داخل مصر، كان منضبطا الى حد كبير، يحتوى على تقارير وبيانات يتم اعلانها بشفافية وصدق تعلنها وزارة الصحة، بالإضافة إلي متابعات الوزارة لما يحدث داخل وخارج مصر.
وأكد محمد المرسي، أثناء حواره مع برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، أن الاشاعات والاخبار الكاذبة تتواجد اينما تواجدت الأزمات، لافتا الى ان الاعلام المصري يعتمد على المصادر الأساسية فيما يخص المعلومات عن فيروس كورونا.
وأضاف رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، ان الاعلام المصري يتناول أزمة فيروس كورونا من كافة الاتجاهات، حيث يقوم بالتوعية ضد الفيروس، بالإضافة إلى حملات طرق الوقاية التى يقدمها الاعلام.
وأوضح، ان التوعية لا تقتصر على وسائل الاعلام، بل أيضا تشمل بعض المؤسسات، التى تقوم بدور التوعية حتى يصل كافة المواطنين، لافتا الى ان المؤسسات تعتمد على المصادر الأساسية للمعلومات.