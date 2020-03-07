محمد مرسي: الإعلام المصري يعتمد على المصادر الأساسية بفيروس كورونا..فيديو

قال دكتور محمد المرسي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون القاهرة، أن التعامل مع أزمة كورونا داخل مصر، كان منضبطا الى حد كبير، يحتوى على تقارير وبيانات يتم اعلانها بشفافية وصدق تعلنها وزارة الصحة، بالإضافة إلي متابعات الوزارة لما يحدث داخل وخارج مصر. بجامعةأزمةمنضبطايحتوىعلىيتمتعلنها





الاعلام المصري يعتمد على المصادر الأساسية فيما يخص المعلومات عن فيروس كورونا.

وأكد محمد المرسي، أثناء حواره مع برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، أن الاشاعات و الاخبار الكاذبة تتواجد اينما تواجدت الأزمات، لافتا الى انالمصري يعتمدالأساسية





رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، ان الاعلام المصري يتناول فيروس كورونا من كافة الاتجاهات، حيث يقوم بالتوعية ضد الفيروس، بالإضافة إلى حملات طرق الوقاية التى يقدمها الاعلام.



وأضافأزمةبالإضافةإلى