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توك شو

حرف السين سبب الرفض في المرة الأولى.. شذى تكشف تفاصيل اختبار الإذاعة والتلفزيون.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:00 ص
المطربة شذى
المطربة شذى
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة شذى إن الملحن محمد سلطان شخص محترم وكان ضمن أعضاء اللجنة التي أجرت لها أختبار الإذاعة والتلفزيون، موضحة أنه تم رفضها في المرة الأولى بسبب حرف «السين».

وأضافت شذى خلال لقائها مع الفنان هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل» المذاع على قناة «الحياة» أن الملحن محمد سلطان أعطى لها فرصة شهرين لإعادة الاختبار مرة أخرى، وفازت في المرة الثانية في الاختبار.

وقدمت اغنية «بكرة تعرف» الملحن الكبير محمد سلطان و كلمات عمر بطيشة، متابعة : اختار في تصنيف التسعينات اغنية قلبي دق للفنانة نوال الزغبي».
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