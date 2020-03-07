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برلمان

8 شروط لتعيين المأذون في مشروع القانون الجديد

السبت 07/مارس/2020 - 08:08 م
الزواج
الزواج
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معتز الخصوصى

تستعد لجنة الشئون التشريعة والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى إجتماعها غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).


وينشر "صدى البلد" تقريرا بأبرز ما جاء فى مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين:


ووضع القانون شروط للمأذون وهي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة وألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


وتضمنت الشروط أيضا ألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة وأن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.


وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى على أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

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