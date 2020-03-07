خلديهم يا بلدنا.. المصريين الأحرار بالسويس يطلق مبادرة لإحياء تراث المحافظة

أطلقت أمانة الشباب بحزب المصريين الأحرار بالسويس مبادرة بعنوان "خلديهم يابلدنا" برعاية الدكتورة عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين المحافظة، وتنفيذ عادل الزهيرى أمين شباب المحافظة.





وتهدف المبادرة الشبابية إلى إحياء التراث السويسي عن طريق تخليد ذكرى رموز المقاومة الشعبية في السويس الذين صنعوا تراثا ثقافيا وأدبيا وغنائيا من نبض المقاومة وحب الوطن.





كما تهدف المبادرة إلى إحياء الاستفادة الشبابية من خلال زيارة مكتبة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية بمشاركة فادى عادل عضو هيئة المكتب بالمحافظة وفريق العمل بالفاعلية.