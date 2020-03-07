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ثقافة

«آثار وأسرار».. حوار مفتوح لأطفال الدمج الثقافي للتعرف على آثار مصر الفرعونية

السبت 07/مارس/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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طارق موسى
استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، مساء اليوم، أطفال أسبوع الدمج الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال العاصمة ومحافظة البحر الأحمر مدن شلاتين وحلايب وأبو رماد  عقب جولتهم الصباحية بأهرامات الجيزة.

شهدت الفقرة المسائية بالقصر عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بدأت بالسلام الجمهورى وتحية العلم والنشيد الوطني، وتم عمل حوار مفتوح للأطفال بإشراف شيرين عبد المولى مسئول المكتبة  بعنوان "آثار وأسرار" لتعريف  الاطفال بآثار مصر الفرعونية  طارحة تساؤلا لماذا بنيت الأهرام بشكل مثلث وليس دائرى أو مربع موضحا أن الشكل الهرمي ارتبط عند قدماء المصريين لاعتقادهم أن الأرواح تصعد من الأرض للسماء فى  شكل مثلث فوجب أن تتخذ المقابر شكل هرمى  مستخدمين حجارة تم جلبها من محاجر أسوان وجبل طره  معتمدين على سواعدهم وعقولهم. 

وعلى مجسمات هرمية الشكل من أوراق الناصبيان دون الأطفال على جوانبها  أبرز المعلومات عن اثار مصر الفرعونية ومنها أهرامات الجيزة الثلاثة وأبو الهول ، معبد حتشبسوت الذى يتميز بتصميمه المعمارى و يختلف عن نظائرة من المعابد لأخرى بالإضافة لوادى الملوك والذى يقع بالبر الغربى لمدينة الأقصر و معبد ابو سمبل  المنحوت فى باطن الجبل بأسوان ويتكون من معبدين كبيرين والذى بنى فى عهد  رمسيس الثاني كنصب تذكارى له و للملكة نفرتارى  للاحتفال بذكرى انتصاره فى معركة قادش    .

كما أقيمت ورشة تصميم وحدات إضاءة باستخدام أسلاك النحاس الأحمر وأسلاك الحديد المعدنى تحت إشراف الفنان محمود الفاضل، 
إلى جانب ورشة فنية للفنان مصطفى اسماعيل  لتكوين فريق من الأطفال لتدريبهم على تجربة المسرح الأسود ومناقشة أحداث العرض و تصميم شخصياته و تلوينها بالالوان الفسفورية  لإنتاج عمل فنى  يعرض في ختام الأسبوع.

ورغبة في تعميق الجانب الفنى وتنمية مهارة الحرف والأشغال اليدوية لدى الأطفال، ومن أجل الحفاظ على الحرف التراثية  وتحقيق التنمية المجتمعية نفذت ورشتى الحرف اليدوية  إحداها للفنان كريم خلف لتعليم فن الخيامية للأطفال ، تضمنت بعض المعلومات عن الحرفة والخامات المستخدمة وأدق تقنيات العمل بها حيث تستمر تدريباتها طوال الأسبوع، بجانب ورشة الأركت الذى يقدمها حسنى ابراهيم و ينفذ خلالها لوحات فنيه بتفريغ الخشب باستخدام منشار اركت، كما أقيمت ورشة الحلي وتصنيع قلادات ودلايات  من الاسلاك المعدنية  ذات طراز فنى باستخدام أحجار وخرز من الخشب وأسلاك من البلاستيك تحت إشراف منى عبد الوهاب. 

كما اختار الفنان عمرو حمزة فريق العمل المشارك بورشة الفنون المسرحية بإجراء اختبار الممثل واختيار النص المناسب للعرض.
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