محمد رمضان يعلن فوزه بجائزة إنترناشونال فاشون أوورد

نشر محمد رمضان، عبر حسابه على "انستجرام" صورًا له بعدما أُعلن عن تتويجه بجائزة "انترناشونال فاشون اوورد".





وظهر محمد رمضان وهو ممسك الجائزة في يديه خلال استلامه الجائزة وعلق قائلًا "ملك الأزياء العربية للرجال 2020 👑🙏🏽 شكرا على جوائز الأزياء العالمية".







يذكر أن فعاليات انترناشونال فاشون اوورد تعتبر الحدث الأكبر في الشرق الأوسط التي أقيمت نسخته السابعة أمس السبت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة ، والذي ضم عددا من أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي على رأسهم مصمم الأزياء المصري محمود غالي ومن المغرب ،مصممة الأزياء سميرة الابراهيمي ،والجزائر مصممات الأزياء ،سجي بلير ،شهيرة الخطيب،الهام خرباش ومصممة الأزياء اليمنية ،سماح سيف.







وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية "إنت جدع"، وحققت نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".







وتضمن الفيديو كليب مشاهد حقيقية قام رمضان بتصويرها خلال تواجده في الشوارع مع جمهوره بمناطق مختلفة في أنحاء القاهرة، وتعد هذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.





