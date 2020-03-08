أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 8-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 8 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.





وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





واستعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الملوخية 6 جنيهات

الطماطم 5 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الخيار 5 جنيهات

البصل 5 جنيهات

الثوم 11 جنيهًا

الكوسة 7 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6.5 جنيه

جوافة 8 جنيهات

الموز 12 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

اليوسفى 5 جنيهات