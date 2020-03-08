الملك سلمان يرد على الشائعات بهذه الطريقة

أدى سفراء المملكة العربية السعودية لدى كل من أوكرانيا والأوروجواي الشرقية، اليوم، الأحد، القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن بالنسبة للسعوديين فإن ظهور الملك في هذا التوقيت يحمل طابعا خاصا بعد سيل من الشائعات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن كلا من "السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، أديا القسم، كما تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته".





وتفاعل السعوديون مع ظهور الملك سلمان في ذلك التوقيت كونه يأتي بعد سيل من الشائعات حول صحة العاهل السعودي.





فيما أعرب سعوديون عن فرحتهم بهذا الظهور الذي طمأن قلوبهم على صحة خادم الحرمين الشريفين، حيث غرد أحد النشطاء قائلا: "ستظل السعودية شامخة، وآمنة بإذن الله رغم أنف الحاقدين ومكر الماكرين.. كلنا نقف صفًا واحدًا تحت أمر ولاة أمرنا".





فيما دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان، و#كلنا_سلمان_و_كلنا_محمد دعما لرؤية الملك سلمان وولي عهده.



