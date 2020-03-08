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رياضة

الجدل حول إيقاف الدوري الإيطالي يلقي على مباراة بارما وسبال

الأحد 08/مارس/2020 - 03:16 م
قبل انطلاق مباراة
قبل انطلاق مباراة بارما وسبال
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إسراء أشرف
تشهد كرة القدم الإيطالية حالة من الجدل، بعدما تقرر تأجيل مباراة بارما وسبال بشكل مؤقت، والتي كان من المقرر إقامتها في الواحدة والنصف ظهر اليوم.

وأعلن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، اليوم، الأحد، تأييده لقرار داميانو توماسي رئيس اتحاد اللاعبين، بإيقاف الدوري، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى توقف لاعبو بارما وسبال في الممر المؤدي لملعب مباراتهما قبل دقيقة واحدة من انطلاقها.

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا"، تم تأجيل مباراة بارما وسبال لمدة 45 دقيقة فقط، لمعرفة قرار وزير الرياضة الحاسم، بشأن إقامة مباريات الدوري أو تأجيلها.

وانطلقت المباراة بين بارما وسبال، والتي تجمع بينهما على ملعب "إنيو تارديني" في الجولة المؤجلة من 1 مارس الجاري، بالأسبوع رقم 26 من الدوري.

ويشهد الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، تأجيل الكثير من المباريات، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتلعب المباريات حاليًا بدون جماهير.
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