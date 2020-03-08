الجدل حول إيقاف الدوري الإيطالي يلقي على مباراة بارما وسبال

تشهد كرة القدم الإيطالية حالة من الجدل، بعدما تقرر تأجيل مباراة بارما وسبال بشكل مؤقت، والتي كان من المقرر إقامتها في الواحدة والنصف ظهر اليوم.







وأعلن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، اليوم، الأحد، تأييده لقرار داميانو توماسي رئيس اتحاد اللاعبين، بإيقاف الدوري، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى توقف لاعبو بارما وسبال في الممر المؤدي لملعب مباراتهما قبل دقيقة واحدة من انطلاقها.





وأوضح موقع " فوتبول إيطاليا "، تم تأجيل مباراة بارما وسبال لمدة 45 دقيقة فقط، لمعرفة قرار وزير الرياضة الحاسم، بشأن إقامة مباريات الدوري أو تأجيلها.

وانطلقت المباراة بين بارما وسبال، والتي تجمع بينهما على ملعب "إنيو تارديني" في الجولة المؤجلة من 1 مارس الجاري، بالأسبوع رقم 26 من الدوري.