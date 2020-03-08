طريقة تحضير الهمبرغر.. خطوة بـ خطوة

طريقة تحضير الهمبرغر تعد من أسهل الوصفات التى يمكن أن تقوم السيدات بإعدادها لأطفالها، والتى يفضل أن تعدها فى المنزل حتى لا يعتاد الأطفال على تناولها من الخارج، ويصابوا بالعديد من الأمراض ، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير الهمبرغر. تعد من أسهل الوصفات التى يمكن أن تقوم السيدات بإعدادها لأطفالها، والتى يفضل أن تعدها فى المنزل حتى لا يعتاد الأطفال على تناولها من الخارج، ويصابوا بالعديد من الأمراض ، ولذلك نقدم لكم





الهمبرغر





الهمبرغر من أشهر الأكلات الأمريكية التى أنتشرت فى أنحاء العالم ، كما أصبحت من الوجبات العالمية التى يفضلها العديد من الأشخاص ، ويحرصون على تناولها بشكل دائم سواء إذا كان تم إعدادة بالفراخ أو باللحم مع القليل من الملح والفلفل وقليها فى الزيت بشكل سهل وبسيط مع وضع الأضافات المفضلة لديكم. يعدمن أشهر الأكلات الأمريكية التى أنتشرت فى أنحاء العالم ، كما أصبحت من الوجبات العالمية التى يفضلها العديد من الأشخاص ، ويحرصون على تناولها بشكل دائم سواء إذا كان تم إعدادة بالفراخ أو باللحم مع القليل من الملح والفلفل وقليها فى الزيت بشكل سهل وبسيط مع وضع الأضافات المفضلة لديكم.





مكونات الهمبرغر





- 4 ملاعق كبيرة من مايونيز

- 2 ملعقة صغيرة من الخيار المخلل

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل

- رشة من الملح

- 1 ملعقة صغيرة من المستردة

- شرائح من البصل المقطع

- ربع ملعقة صغيرة من السكر

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 2 كوب لحم مفروم ناعم

- 1 ملعقة كبيرة من البقدونس

- رشة من الفلفل الأسود

- ورق خس حسب الحاجة

- 2 شريحة جبنة شيدر

- 2 شريحة بصل

- شريحة مخلل الخيار





مكونات الهمبرغر





- كمية حسب الحاجة من اللحم المفروم - ملح وفلفل أو توابل أخري على حسب الرغبة - 5 شرائح جبنة شيدر - 5 من خبز الهمبرغر

الهمبرغر (كاتشب، خردل، مايونيز، مخلل، خس، طماطم، بصل) التوابل المفضلة التى تقدم بجانب(كاتشب، خردل، مايونيز، مخلل، خس، طماطم، بصل)





مكونات الهمبرغر





- كيلو من اللحمة المفروم

- شرائح متوسطة الحجم من البصل

- يمكن وضع القليل من الثوم المفروم حسب الرغبة

- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض

- كوب متوسط الحجم من البقسماط

- ملعقة صغيرة الحجم من الملح

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- بيضة





طريقة تحضير الهمبرغر السوري





- طريقة برغر اللحم





- نصف كيلو لحم بقري مفروم ناعم

- 4 ملعقة كبيرة من الكاتشب

- 2 ملعقة صغيرة صويا صوص

- 1 ملعقة كبيرة دقيق

- ملح حسب الرغبة

- فلفل أسود حسب الرغبة

- بهارات لحم حسب الرغبة





طريقة تحضير الهمبرغر





- يعاد فرم اللحم ليصبح ناعم جدًا ثم يضاف اليه الملح، الفلفل، البهارات، الكاتشب، صويا الصوص والدقيق ويعجن جيدًا ثم يشكل أقراص متوسطة الحجم.

- تسخن الشواية بشكل جيد مع القليل من الزيت، وتوضع أقراص البرغر على درجة حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق ثم تقلب على الوجه الآخر وتترك لمدة 5 دقائق أخرى، ويجب الحرص على عدم التقليب كثيرًا حتى لا يتفكك.





تحضير ساندويتش الهمبرغر





- نقوم برش الملح والخل على حلقات البصل، ويضاف لها حلقات الطماطم والفلفل وتوضع جانبًا.

- يضاف الثوم وعصير الليمون على المايونيز ويقلب بشكل جيد.

- قومى بوضع شريحة الجبنة في الجزء الأسفل من الساندويتش ويوضع فوقها شريحة برجر الدجاج ساخنة، ثم تدهن بالمايونيز المضاف اليه الثوم والليمون، الكاتشب ثم شرائح البصل، الفلفل والطماطم والخس ويوضع باقي الخبز ويقدم ساخن.

- يحضر برغر اللحم بنفس الطريقة مع وضع الإضافات المفضلة أو يمكن الاستغناء عنها تمامًا مع زيادة كمية الكاتشب.

تقدم مع البطاطس المقلية وحلقات البصل.









طريقة تحضير الهمبرغر في المنزل





مقادير الهمبرغر في المنزل





- نصف كيلو لحم مفروم ناعم

- بصلة متوسطة الحجم

- ثوم حسب الرغبة

- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق

- كوب من البقسماط

- ملعقة صغيرة من الملح

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- بيضة للتماسك





طريقة تحضير الهمبرغر في المنزل





- فى الكبة قومى بوضع اللحم المفروم والبصلة ونفرمهم جيدا حتى تمام الخلط ( يمكنك أيضا فرم البصلة بالمبشرة والعجن بيدك إذا لم تتوفر العجانة)

- قومى بوضع البقسماط والدقيق فى الكبة والملح والفلفل ونخلط حتى تمتزج .

- قومى بأضافة البيضة واعجنى مرة اخرى بالكبة حتى تختفى البيضة تماما .

- قومى بأخراج العجين من الكبة وإحكامة بكيس من البلاستيك وضعه فى الثلاجه لمدة 3 ساعات .

- نخرج العجين من الثلاجة ونفرده ونقطعه بالحجم الذى نريده .





طريقة تحضير الهمبرغر





مقادير الهمبرغر





- نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

- بصلة متوسطة الحجم

- كمية من الثوم حسب الرغبة ( يمكن عدم إضافة)

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- كوب بقسماط ناعم.

- ملعقة من الملح.

- ملعقة من الفلفل الأسود.

- بيضة( حتى يمتزج الخليط).





طريقة تحضير الهمبرغر





- يتم فرم اللحم فرما ناعما، وكذا البصل، ثم يوضعا سويا في الكبة، ويتم خلطهما جيدا.

- يضاف الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود إلى المزيج، ويتم الخلط جيدا.

- يتم وضع بيضة مخفوقة على الخليط، وخلطهما جيدا.

- توضع المكونات في كيس بلاستيكي، ويتم حفظها في الثلاجة، وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات تقريبا.

- نخرج العجينة، ويتم فردها وتقطيعها للحجم المناسب، ثم يتم تشكيل البرغر إلى دوائر متوسطة الحجم.

- توضع أقراص الهمبرغر في الثلاجة، على أن يتم الفصل بين كل قرص والآخر بكيس بلاستيكي.

- يتم إخراج الهمبرغر من الثلاجة قبل الاستخدام بوقت كافى ثم يقلى في الزيت أو على الجريل.

- يوضع في طبق التقديم، أو يتم وضعه في خبز مدهون بالكتشب والمايونيز، مع إضافة الخس وشرائح الطماطم والخيار.

- يقدم بالهناء والشفاء.



