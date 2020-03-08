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رياضة

بايرن ميونخ يفوز بثنائية نظيفة على أوجسبورج في الدوري الألماني

الأحد 08/مارس/2020 - 06:25 م
توماس مولر مهاجم
توماس مولر مهاجم الفريق
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القسم الرياضى
حقق فريق بايرن ميونخ الفوز بثنائية نظيفة على حساب فريق أوجسبورج ، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الألماني.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى سلبيا حيث سيطر بايرن ميونخ على معظم مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 69 %، لكنه فشل في ترجمة الاستحواذ إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني جاءت أهداف اللقاء عن طريق توماس مولر في الدقيقة 53 بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 91 عن طريق جوريتسكا ليأمن فوز فريقه ويجعله يحافظ على صدارة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55، بينما يتواجد أوجسبورج، في المركز الـ 14 بـ 27 نقطة.

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