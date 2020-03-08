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نشأت الديهي يرتدي وردة "يوم الشهيد" تخليدا لذكراهم

الأحد 08/مارس/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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أسامة علي
ظهر الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء يرتدي وردة "يوم الشهيد" تخليدًا لذكراهم.

وأكد "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم أن الإعلاميين يقوموا بوضع وردة استعداد لاحتفالية مصرية في 9 مارس من كل عام وهي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعًا، وهي حرب استنزاف كانت قاعدة مصر للانطلاق نحو العبور العظيم، ونحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد البطل عبد المنعم رياض الذي ارتقي منذ 51 عام.

وتابع، أن الشهيد عبد المنعم رياض رمز للتضحية والفداء، وكان عنوان هذه المرحلة خلال الـ 6 سنوات لحرب الاستنزاف هو الاستنزاف. 


وكان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد ثمن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكد الأزهر أن ذكرى الشهيد فرصة عظيمة، لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، والترحُمِ على الدماء الطاهرةِ والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل للدفاع عن مقدراتِ وطننا الحبيب، وقطع يد كل من تسول له نفسه التعرض له بسوء، لتسطر من خلاله تاريخًا مشرِّفًا، ولتضرب أعظمَ الأمثلة في التضحيةِ والفداء. 

وتقدم الأزهر الشريف بأسمى آياتِ الشُكرِ والعرفان إلى أُمهات الشهداءِ وأسرهم، مصانع الرجالِ ومهدِ الأبطال، ممن ضربنَ أروع الأمثلةِ في الصبرِ والتضحيةِ،  وأن تاريخنا القديم والحديث مليءٌ بالنماذج المشرقةِ من أمهاتٍ كن المثل والقدوة في العطاءِ وحب الوطن، وتقديم أبنائهن فداء لوطننا الغالي.
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