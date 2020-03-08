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رياضة

حقيقة استدعاء كهربا لقائمة منتخب مصر أمام توجو

الأحد 08/مارس/2020 - 09:11 م
كهربا
كهربا
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة استدعاء حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى للاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلي من أجل المشاركة بقميص الفراعنة الكبار فى مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية.

ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١بالكاميرون.

قال المصدر ذاته : كهربا خارج حسابات البدرى ومعاونيه ولن يتم استدعاؤه فى قائمة الفراعنة الكبار المشاركة فى معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة منتخب توجو مرتين فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.

أضاف : حسام البدرى وضع على رأس أولوياته الاستعانة بالعناصر الجاهزة فنيا وبدنيا من أجل الدفع به فى لقائى توجو. مشيرا إلى أن كهربا غاب عن الملاعب منذ مباراة السوبر المصري ولم يقم السويسرى رينيه فايلر بالاستعانة بخدماته فى مباريات الأهلي بدور الثمانية أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى دورى أبطال إفريقيا.

أشار إلى أن كهربا تم إيقافه حتى نهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والذى توج بلقبه الأخير فى الإمارات مضيفا أنه حتى فى حال تخفيض لجنة الاستئناف بالجبلاية عقوبة كهربا فإنها تستمر لفترة طويلة تجعل حسام البدرى وجهازه المعاون يصرف النظر عن استدعائه أمام منتخب توجو.

شدد على أن البدرى يرغب فى النجاح وتخطى العقبات فى تصفيات أمم إفريقيا من أجل مشاركة الفراعنة فى البطولة القارية للكبار. موضحا أن منتخب الفراعنة لن يقف على لاعب لا يتمتع بالجاهزية الفنية أو البدنية وتم تجميده بفرمان من الجهاز الفنى لناديه فى دورى أبطال إفريقيا إضافة إلى إيقافه محليا عبر عقوبات لجنة الانضباط.

كان الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الكبار المقبل.

وشملت القائمة ٤ لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا على أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ٢٣ من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.


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