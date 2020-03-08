أستاذ جيوب أنفية يحذر من استخدام المضادات في علاج نزلات البرد

قال الدكتور رضا كامل أستاذ الأنف والجيوب الأنفية، إن المنظار الضوئي أصبح يستخدم في تشخيص وعلاج أكثر من 90% من أمراض وجراحات الأنف و الجيوب الأنفية ، وهو ما يجنب المريض التعرض لتكسير عظام الأنف من أجل الوصول إلى موضع المرض أو الانسداد وعلاجه.









وحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والأنفلونزا وخاصة في بداية المرض لأن معظم نزلات الأنفلونزا تكون ناتجة عن التهاب فيروسي، مضيفا أنه يمكن استخدام المضادات الحيوية عن ظهور المخاط الصديدي.









موضحا أنه ليس بالضرورة أن تورث ونوه إلى أن حساسية الأنف الموسمية هي الأكثر انتشارا مقارنة بالحساسية الدائمة، موضحا أن الوراثة تلعب دور هام في الإصابة بالحساسية، حيث أنه في حالة معاناة الأم أو الأب من الحساسية فإن احتمالات انتقاله للأبناء تقدر بـ25% أما إذا كان الأبوين يعانيان من الحساسية فإن النسبة ترتفع إلى 50%.موضحا أنه ليس بالضرورة أن تورث الحساسية للأبناء في نفس العضو الذي يعاني منه الآباء والأمهات، فيمكن على سبيل المثال أن يرث الطفل حساسية الأنف، فيما كان والده يعاني حساسية العين.



