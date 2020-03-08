AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أستاذ جيوب أنفية يحذر من استخدام المضادات في علاج نزلات البرد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:38 م
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور رضا كامل أستاذ الأنف والجيوب الأنفية، إن المنظار الضوئي أصبح يستخدم في تشخيص وعلاج أكثر من 90% من أمراض وجراحات الأنف والجيوب الأنفية، وهو ما يجنب المريض التعرض لتكسير عظام الأنف من أجل الوصول إلى موضع المرض أو الانسداد وعلاجه.

وأضاف كامل، في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد الإخباري، أن استئصال اللحمية باستخدام المنظار الضوئي أصبح إضافة قوية لنجاح هذا النوع من الجراحات لأنه يمنع ارتدادها مرة أخرى، مضيفا أن جهاز تفتيت اللحمية أيضا يمنع ارتدادها مرة أخرى.

اقرأ ايضا:

مؤكدا على أنه من المرفوض استئصال اللحمية للاطفال قبل بلوغ سن 3 سنوات، لأنها تحرم الطفل من جزء مهم من المناعة، بالإضافة إلى أنها قد تقل جدا مع وصول الطفل لعمر 6 سنوات.

وحذر من استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد والأنفلونزا وخاصة في بداية المرض لأن معظم نزلات الأنفلونزا تكون ناتجة عن التهاب فيروسي، مضيفا أنه يمكن استخدام المضادات الحيوية عن ظهور المخاط الصديدي.

ونوه إلى أن حساسية الأنف الموسمية هي الأكثر انتشارا مقارنة بالحساسية الدائمة، موضحا أن الوراثة تلعب دور هام في الإصابة بالحساسية، حيث أنه في حالة معاناة الأم أو الأب من الحساسية فإن احتمالات انتقاله للأبناء تقدر بـ25% أما إذا كان الأبوين يعانيان من الحساسية فإن النسبة ترتفع إلى 50%.

موضحا أنه ليس بالضرورة أن تورث الحساسية للأبناء في نفس العضو الذي يعاني منه الآباء والأمهات، فيمكن على سبيل المثال أن يرث الطفل حساسية الأنف، فيما كان والده يعاني حساسية العين.

 وأكد أن حساسية الأنف تكون عن طريق حاسة الشم والاستنشاق مثل الأتربة وحبوب اللقاح والفطريات والحيوانات الأليفة التي تربى في المنزل، وحشرة الفراش، ولا علاقة لها بنوع الطعام أو الشراب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست نزلة برد.. احذروا هذه الأعراض

هذه الأعراض تؤكد إصابتك بنزلة البرد.. وليس الإنفلونزا

مش هتصدق.. علاجات شهيرة للبرد لا تعالجه أبرزها المضادات الحيوية

د.مجدي بدران يكتب: العودة للمدارس وشائعات الكورونا

حساسية ضد الروائح والأتربة.. كل ما تريد معرفته عن مرض أنغام

علاج الزكام بحيل بسيطة تخلصك من المرض سريعا

ترشيحاتنا

السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين حول إغلاق الطواف بسبب كورونا

لاعب الزمالك السابق يعترف: ادعيت الإصابة وافتعلت الأزمات للرحيل والانضمام للترجي

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد

بالأرقام.. حقيقة إصابة مواطنين بفيروس كورونا بالمنوفية

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة