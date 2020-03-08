قبل مواجهة الزمالك.. الكاف يقرر إيقاف نجم الرجاء المغربي.. فيديو

وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي : اجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد في القاهرة لمناقشة واقعة مواجهة بعض لاعبي الرجاء وجماهير مازيمبي من الكونغو الديمقراطية قبل انطلاق المباراة التي أقيمت أمس في لوبومباشي بالقرب من نفق الملعب.