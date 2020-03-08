بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تلقى دفعة معنوية قبل مباراته أمام الأهلي في إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وبحسب صحيفة "le360" المغربية، فإن أشرف داري مدافع الفريق الودادي أصبح في المرحلة الثانية من التأهيل على أن يستعيد لياقته في الفترة المقبلة.





وأضافت الصحيفة المغربية أن مدافع الوداد سيبدأ الدخول في التدريبات الجماعية بعد نهاية شهر مارس عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.





وكان الوداد تأهل إلى المربع الذهبي عقب الفوز الذي حققه على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.





في المقابل، حسم الأهلي تأهله على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.





ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة الوداد أحد أيام الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تكون مباراة الإياب في الثامن أو التاسع من نفس الشهر.





جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والوداد سيواجه الفائز من لقاء مصري مغربي آخر سيجمع بين الزمالك والرجاء البيضاوي.