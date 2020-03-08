AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة للوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

الأحد 08/مارس/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، تلقى دفعة معنوية قبل مباراته أمام الأهلي في إطار إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "le360" المغربية، فإن أشرف داري مدافع الفريق الودادي أصبح في المرحلة الثانية من التأهيل على أن يستعيد لياقته في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة المغربية أن مدافع الوداد سيبدأ الدخول في التدريبات الجماعية بعد نهاية شهر مارس عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.

وكان الوداد تأهل إلى المربع الذهبي عقب الفوز الذي حققه على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، حسم الأهلي تأهله على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة الوداد أحد أيام الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تكون مباراة الإياب في الثامن أو التاسع من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء الأهلي والوداد سيواجه الفائز من لقاء مصري مغربي آخر سيجمع بين الزمالك والرجاء البيضاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. السحر والشعوذة في ملعب رادس قبل مواجهة النجم والوداد

الأمن التونسي يمنع مئات المشجعين المغربيين من دخول رادس

شاهد.. تفاصيل سفر أكبر مشجعة لـ الوداد مع أبنائها وأحفادها لمؤازرته أمام النجم

مصرية - مغربية.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نبيل الحلفاوي يعلق على صعود الوداد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

ترشيحاتنا

وسط أجواء باردة.. كواليس الساعات الأولى لـ 45 مصابا بالكورونا داخل مستشفى العزل بالنجيلة

قبل مواجهة الزمالك.. الكاف يقرر إيقاف نجم الرجاء المغربي.. فيديو

بشرى سارة من وزارة الصحة بشأن تحليل كورونا للمسافرين

عبد الناصر محمد: أرفض العمل نهائيا مع ميدو لهذا السبب

خناقة شوارع بين لاعبي المصري ونهضة بركان

بعد وفاة سائح ألماني.. حقيقة وجود إصابات أخرى بفيروس كورونا بالغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي