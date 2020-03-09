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رياضة

حقيقة تفكير مصر في إيقاف النشاط الكروي بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة تفكير مصر من تأجيل النشاط الرياضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا اسوة ببعض الدول التي قامت بمثل هذا الامر.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد في مصر ما يستدعي تأجيل النشاط الرياضي أو إقامة المباريات بدون جماهير بسبب فيروس كورونا".

وأشار: "لكن حاليًا نقوم بعمل توعوي للرياضيين وكل الأمور طبيعية في مصر ولا جديد بشأن بطولة الدوري المصري".

وواصل: "هناك لجنة دائمة تعرض على مجلس رئيس الوزراء تتابع كورونا، ولو هناك أي شيء اضطراري سنتخذ إجراءات".

وقررت عدة دول أوروبية وعربية إيقاف الحضور الجماهير في المباريات وتأجيل النشاطات الرياضية المختلفة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
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