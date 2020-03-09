عادة يقوم بها الكثير منا تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى



عادات صحية يقوم بها الكثير منا تسبب العديد من المخاطر وتؤثر على صحة الكلى وإنتاج خلايا الدم الحمراء ، وتنظيم ضغط الدم ، وإزالة السموم من الأعضاء الداخلية ، والتخلص من الماء الزائد





موقع Bright Side يقدم قائمة بالعادات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تلحق أضرارًا خطيرة بالكلى.





1. عدم إفراغ المثانة:

عدم إفراغ المثانة في الوقت المحدد هو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الكلى . إذا كنت تقاوم غالبًا الرغبة في التبول ، يظل البول في المثانة لفترة أطول ، وتبدأ البكتيريا في التكاثر بشكل أسرع. في نهاية المطاف ، يمكن أن يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة مثل التهابات الكلى وسلس البول.





إذا كنت تقضي أكثر من 8 ساعات في اليوم على مقعدك في العمل ، فحاول أن تعيش أسلوب حياة نشط في المنزل - تمرن على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع .





3.الرياضات الشاقة:















2. الجلوس المزمن:غالبًا ما يرتبط النشاط البدني المنتظم بتحسن ضغط الدم واستقلاب الجلوكوز الطبيعي وكلاهما عاملان مهمان في الحفاظ على صحة الكلى. قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة دون تحريك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 30٪ .يمكن أن يسبب التمرينات الرياضية الشاقة لفترة طويلة جدًا تحللًا في العضلات ، وهي حالة تصاب فيها عضلاتك ويتدفق محتوى الألياف الميتة إلى مجرى الدم . هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك الفشل الكلوي.لذلك إذا قمت بزيادة تدريبك بشكل كبير وكنت تعاني من آلام في العضلات والبول الداكن ، يجب عليك مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن.4. الإفراط في استخدام مسكنات الألم:على الرغم من أن الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين آمنة في الاعتدال ، فإن الإفراط في تناولها بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى وحتى الفشل الكلوي الكلي. قد يحدث هذا لأن المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية تقلل من تدفق الدم إلى الكليتين وتزيد من سوء أدائها ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى.