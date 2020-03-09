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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إجراءات جديدة في السجون السعودية

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
شدد النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، على صرورة تطبيق أقصى المعايير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في السجون ودور التوقف. 

وقال النائب العام السعودي وفق وسائل الإعلام المحلية إنه قام بتوجيه دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكد من تطبيق أنجح أساليب الرقابة والوقاية والمعايير الصحية وخاصة في أوقات الزيارة. 

كما وجه على ضرورة الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين والتأكد من سلامتهم إلى جانب توعيتهم بهذا الفيروس. 

وعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل اربع حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد المصابين بالمملكة إلى 15 حالة. 

وكشفت الوزارة أن الحالات الأربعة هي لمواطن سعودي خالط حالة سابقة بمحافظة القطيف وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف. 

وأضافت أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف.

أما الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر  على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.
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