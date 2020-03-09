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رياضة

تعرف على حكام دور 16 من دوري أبطال أوروبا.. هولندي لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:00 م
أنتوني تايلور
أنتوني تايلور
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القسم الرياضى
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" عن حكام إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، الذي يشهد مباراتي بين أتليتكو مدريد وليفربول، وباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

وتقام المباراتان يوم الأربعاء المقبل 11 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت "القاهرة" على ملعبي "أنفيلد" في إنجلترا و"حديقة الأمراء" في فرنسا.

وجاءت اختيارات الاتحاد الأوروبي كالآتي:

مباراة ليفربول * وأتلتيكو مدريد

حكم ساحة: داني ماكيلي (هولندا)

مساعد 1: ماريو ديكس

مساعد 2: هيسيل ستيجسترا

حكم رابع: ألارد ليندهوت

حكم تقنية الـ VAR: يواكيم كونفيوس


مباراة باريس سان جيرمان * بروسيا دورتموند

حكم ساحة: أنتوني تايلور (إنجلترا)

مساعد 1: جاري بيسويك

مساعد 2: أدم نان

حكم رابع: كريج باوسون

حكم تقنية الـ VAR: ستيوارت آتيويل

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