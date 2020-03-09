أكبر خسارة للنفط في 30 عاما.. حرب عالمية جديدة على عملاء البترول

هدد فيروس كورونا الأسواق والاقتصادات العالمية، وفي محاولة لمواجهة الأزمة اجتمع أعضاء "أوبك بلس" في محاولة للسيطرة على سوق النفط، عن طريق خفض الإنتاج، إلا أن الاجتماع خرج بفشل ذريع وعدم اتفاق بين الأطراف، الأمر الذي جعل السعودية تخفض اسعار النفط اليوم، وروسيا لتزيد من إنتاجها.
استهلت تعاملات اليوم على تراجع بلغ 30% في اسعار النفط ليسجل البرميل حدود 30 دولارا، وهو التراجع الاكبر يوميا منذ حوالي 30 عاما، تحديدا منذ حرب الخليج عام 1991، والذي من حينها لم نشاهد مثل تلك التراجعات مع اختلاف مرور الازمات الاقتصادية الكبرى.
وتراجع سعر خام تكساس لما دون الـ30 دولارا، وتراجع سعر خام برنت إلى حدود الـ30 دولارا أيضا، والملفت في الأمر أنه وارد أن تشهد الاسعار مزيدا من التراجعات خلال الايام المقبلة، وعلى مستوى بعيد أيضا.
أما عن أسباب تراجع اسعار النفط الان ، فخفضت السعودية سعر البيع لعملائها بنحو 10% في يوم واحد، من 6 دولارات إلى 20 دولارا لكل برميل، وذلك في حرب على الحصص السوقية، أما روسيا، فلا تريد ان تخضع لأي إلتزامات، وأنها ستقوم بزيادة الإنتاج، وتزامنا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيادة صادراتها النفطية لأعلى رقم في التاريخ، ليعكس الأمر الحرب على العملاء في سوق النفط العالمي.
سعر النفط
عقبت وزارة المالية الروسية، عن اسعار النفط اليوم إن البلاد يمكنها التكيف مع سعر النفط العالمي والتي تتراوح بين 25 دولارا و30 دولارا للبرميل لفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وذلك بعد تهاوي اسعار النفط الخام بأكبر وتيرة يومية منذ 1991
اسعار النفط 2020
وقالت الوزارة إنها قد تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني للبلاد لضمان الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إذا استمر نزول اسعار النفط 2020 على ذات المنوال الحالي، وقالت الوزارة إنه حتى الأول من مارس، حوى الصندوق أكثر من 150 مليار دولار أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
اسعار النفط مباشر
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يتراجع في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد مع توقف النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا الجديدـ الأمر الذي سيؤثر على سعر النفط عالميا.
هبوط مفاجئ لـ اسعار النفط
وجاء التعديل الهبوطي الحاد في توقعات الطلب حيث انخفضت اسعار النفط العالمي بأكثر من الربع والذي يعتبر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 29 عامًا بعد أن أشعلت المملكة العربية السعودية حرب اسعار النفط الان في السوق.
اسعار النفط 2020
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميًا في عام 2020، مما يخفض توقعاتها السنوية بنحو مليون برميل يوميًا ويشير إلى تقلص قدره 90 ألف برميل يوميًا، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الطلب منذ عام 2009.
وفي أعقاب صدمة الطلب في عام 2020 ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع استهلاك النفط بقوة وأن يرتفع بمقدار 2.1 مليون برميل في عام 2021.
اسعار النفط مباشر أقل من 25 دولارًا
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن «لعب الروليت الروسي في أسواق اسعار النفط ربما يكون له عواقب وخيمة»، مضيفا أن اسعار النفط دون أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتأتي تعليقات بيرول بينما انخفضت سعر النفط العالمية بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب اسعار النفط في السوق.
وأضاف أن الوكالة تتوقع فائضا نفطيا محتملا قدره 3.5 مليون برميل يوميا في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.