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حوادث

حكاية طفل مدينة نصر.. قلعوه هدومه ولمسوا أجزاء حساسة من جسده

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:57 م
طفل مدينة نصر
طفل مدينة نصر
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رامي المهدي

في احد اركان الحجرة الصغيرة جلس الطفل عبدالمنعم الذي لم يتجاوز الـ 12 عامًا من عمره، يتألم دون أن يشعر به أحد، يكتم في انفاسه أصوات صراخ وتظهر على وجهه علامات الارهاق والتعب، مر يوم تلو الاخر ولاحظ والد الطفل تصرفات نجله غير المعتادة، يجلس وحيدًا لمدة ساعات طويلة، دخل الطفل في نوبة من الاكتئاب، وفضل الخلود في النوم لمدة طويلة، واعتاد الجلوس وحيدًا بعيدًا عن نظرات والده المتلاحقة التي يريد معرفة اسباب إرهاق طفله، وفي ذات الايام طرق الأب غرفة النوم الخاصة بطفلخ عبد المنعم ، وهنا سمع صوت صراخات مكتومة من الطفل.


 سرعان ما فتح الباب ووجد طفله منهارا من البكاء، والدموع تنهمر من عينيه الصغيرتين، حاول الاب بكل جهده تهدئته، وبعد لحظات قليلة استغرق الطفل فى النوم ولكن مازال يشعر بالألم الذي يلاحقه دون أن يخبر والده، ولكن مع مرور الوقت دخل الطفل في نوبة صراخ غير معتادة وهنا أخبر والده قائلًا:" بابا فيه 3 اشخاص خدوني من قدام البيت ولعبوا معاي وبعد كده  قاموا بالاعتداء عليا وهتكوا عرضي وانا مقدردش اعملهم أي حاجه وكل يوم بشعر بألم وقييء". لم يفكر الاب قليلًا وهرع مسرعًا بصحبة طفله الي الطبيب وهنا علم الاب بتعرض طفله الى تهتك في الفخذ.


صُدم الأب ، وكاد عقله أن يُجن، ولم يشعر  بنفسه الا وهو داخل قسم شرطة مدينة نصر يحرر محضرا ضد الثلاثة متهمين، وهم خالد ر 17 سنة طالب ومقيم في مدينة نصر، و مؤمن .س. 18 سنة، عامل، و محمد. و، 19 سنة عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين واعترفوا بانهم قاموا بخلع ملابس المجنى عليه عنوة وهتكوا عرضه، حيث تمت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات القاهرة التي أجلت القضية لجلسة 10 يونيو لنظر القضية.


 صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.


وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز 12 عاما من عمره، وتبين من أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 269 من قانون العقوبات، كما أكد  أمير إبراهيم معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أول، بأن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهمين للواقعة وقيامهم بالتعدي جنسيًا على المجنى عليه.


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