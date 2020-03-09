عاجل| النيابة العامة توقف استخدام أجهزة البصمة لمنع تفشي كورونا

أرسلت النيابة العامة إلى رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم والنيابات الكلية كتابا، يؤكد على أهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات.
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وجاء فيه ،" إيماء إلى الأخبار المتداولة حول فيروس "كورونا" وأعراضه ومخاطر، نرجو من الجميع اتخاذ الإجراءات التالية": أولا، إصدار التعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف - على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
ثانيا: إلزام كافة النيابات باتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين، وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.
ثالثا: الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات، ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها.
رابعا: توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفين المتعاملين معهم، ويتم توفيرها من بند المصروفات الضرورية المرسل لكل نيابة.