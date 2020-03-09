AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المستشفيات الجامعية: تعليمات عامة لجميع الجامعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:52 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك محاضرات وندوات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يتم عملها على مدار الأسبوع لتعريفهم بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تعليمات عامة تم إرسالها إلى جميع الجامعات للعمل بها وتتعلق بأهمية تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة.

وأوضح عبد الغفار أنهم قاموا بتقسيم الطلاب على أكبر عدد من قاعات التدريس ونؤكد ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.

وتابع عبد الغفار، أن من الضروري أن نقوم با اتباع الأساليب الصحية وتناول الاغذية السليمة والسوائل.

واستكمل عبد الغفار، أن أى طالب يشتبه بإصابته بالإنفلونزا يتم فحصه والتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يطمئن على حالة الطلاب المصريين الدارسين بالصين

بعد تفشى كورونا..التعليم العالى تطمئن على الدارسين بالصين.. ورئيس جامعة بنى سويف يوجه لهم رسالة.. والتربية والتعليم تنشر اجراءات لحماية الطلاب والمعلمين

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تتواصل مع طلابنا في الصين لمتابعة تعليمات الوقاية من كورونا

جامعة المنصورة تبحث طرق مواجهة فيروس كورونا

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة

بعد انتشار كورونا في العالم.. التعليم العالي: لا تغيير في الخطة الزمنية للدراسة.. ونقدم المناهج عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

ترامب: الإنفلونزا أخطر من كورونا.. والسعودية وروسيا والإعلام سبب انخفاض النفط

فيديوجراف.. كورونا يطيح بكأس العالم وكأس آسيا

الصحة العالمية تحذر: كورونا يتحول إلى وباء

الأردن تمنع حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال من الغناء .. تفاصيل

وحش كورونا يلتهم اقتصاديات العالم .. الصين وامريكا وتركيا في خطر ومصر الرابح الأكبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار