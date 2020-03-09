المستشفيات الجامعية: تعليمات عامة لجميع الجامعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك محاضرات وندوات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يتم عملها على مدار الأسبوع لتعريفهم بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.





وأضاف "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تعليمات عامة تم إرسالها إلى جميع الجامعات للعمل بها وتتعلق بأهمية تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة.





وأوضح عبد الغفار أنهم قاموا بتقسيم الطلاب على أكبر عدد من قاعات التدريس ونؤكد ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين.





وتابع عبد الغفار، أن من الضروري أن نقوم با اتباع الأساليب الصحية وتناول الاغذية السليمة والسوائل.





واستكمل عبد الغفار، أن أى طالب يشتبه بإصابته بالإنفلونزا يتم فحصه والتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس.