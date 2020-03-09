بعد تشييع جثمانه.. تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم





وقال أشرف الموسوى فى لقاء لبرنامج "ET بالعربى"، إنه تم تأجيل جلسة التحقيق التى كان مقررا لها غدا وفقا للإجراءات الوقائية التى تم الإعلان عنها للحد من فيروس كورونا.





و نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عدة صور من جنازة «الموسى» في سوريا، بعدما وارى جسده الثرى صباح اليوم الأثنين، عقب تشريح جثمانه 3 مرات، إحداهما كانت في سوريا قبل أيام، وأخرين في لبنان، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمقتله.





محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم قائلة: «اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن». وعلقت، رهاب بيطار، على صور جنازة





وكانت رهاب بيطار، قد كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، إذ كتبت: «انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام».



وفي تغريدة ثانية، أكدت رهاب بيطار، أنه سيتم تسليم الجثة لأهله غدًا، تمهيدًا لدفنها، فكتبت «بيطار» قائلة: «سيتسلم اهل المغدور محمد الموسى جثته، غدًا على أن يوارى الثرى في دمشق».

من جهة أخرى، قالت رهاب بيطار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة".

وكشفت رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم ، عن تطورات خطيرة في قضية الشاب السوري القتيل، إذ تحدثت عن المستجدات في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت رهاب بيطار، إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، لاسيما أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا ، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.

كشف أشرف الموسوى عن تطور جديد فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم وهو الشاب السورى محمد الموسى الذى قتل على يد فادى الهاشم زوجها.