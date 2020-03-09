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أخبار البلد

رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يعزي رهبان دير الأنبا بيشوي في انتقال الأنبا صرابامون

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:39 م
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
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كتب – سامح سلام
قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي العزاء لمجمع رهبان دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في رحيل نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال الأنبا إرميا، نياحا لروحه الطاهرة وعزاء سمائيا لمجمع رهبان الدير العامر بصلوات أبينا صاحب القداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني والأباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس.

واستعد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لإقامة صلوات جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذى رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ظهر غدا الثلاثاء صلوات الجناز، بحضور الأباء الأساقفة والمطارنة أعضاء المجمع المقدس والأباء الرهبان والكهنة من مختلف الأديرة والكنائس.

ويصلي الأباء الرهبان صلوات تسبحة نصف الليل مساء اليوم يعقبها إقامة صلوات القداس الإلهي بحضور جثمان مثلث الرحمات الأنبا صرابامون ومن بعدها يلقى الأباء الرهبان نظرة الوداع على أبيهم الروحي وأحد أهم القيادات الرهبانية في مصر.

وأعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إجراءات وترتيبات صلوات الجناز على مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذى رحل عن عالمنا صباح الأحد عن عمر ناهز 83 عاما.

وأكد  دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون  أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير ستقام في الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، وستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

وأضاف البيان أن الدير يعتذر عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

ونوه إلى أنه سيتم فتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء المقبل بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته وابن الطاعة تحل عليه البركة.
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